 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВФ: Национальный доход на душу населения в Турции превысил 25 тыс. долларов

    Страна с этим показателем занимает 13 место в мире

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Национальный доход на душу населения на основе паритета покупательной способности в Турции превысил 25 тыс. долларов США.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с таким заявлением выступил Международный валютный фонд (МВФ).

    Сообщается, что с этим показателем Турция заняла 13 место в мире, оставив позади ряд развитых стран.

    Напомним, что турецкая экономика в последние годы стремительно растет. Если в 2001 году производимый в этой стране валовой внутренний продукт (ВВП) имел рыночную стоимость 200 млрд долларов, то в конце прошлого года этот показатель был равен 857 млрд долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi