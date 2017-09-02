МВФ: Национальный доход на душу населения в Турции превысил 25 тыс. долларов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Национальный доход на душу населения на основе паритета покупательной способности в Турции превысил 25 тыс. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с таким заявлением выступил Международный валютный фонд (МВФ).

Сообщается, что с этим показателем Турция заняла 13 место в мире, оставив позади ряд развитых стран.

Напомним, что турецкая экономика в последние годы стремительно растет. Если в 2001 году производимый в этой стране валовой внутренний продукт (ВВП) имел рыночную стоимость 200 млрд долларов, то в конце прошлого года этот показатель был равен 857 млрд долларов.