Mустафа Аббасбейли: Граждане Азербайджана смогут оплатить страховку за недвижимость вместе со счетом за электроэнергию- ИНТЕРВЬЮ

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Интервью Report с председателем общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (AСA).

- Какова ситуация на страховом рынке Азербайджана и какие прогнозы на конец года?

- В первой половине этого года в Азербайджане были собраны страховые сборы на сумму 396,371 млн. манатов, что на 43,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкая положительная динамика дает основание говорить о том, что в конце этого года сумма налоговых поступлений будет больше по сравнению с итогом прошлого года.

- Планируется широкое внедрение страхования сельского хозяйства и путешествий. Как обстоят дела в этом направлении? Как по-Вашему, в каких новых видах страхования есть необходимость в нашей стране?

- Ведется серьезная работа в области страхования сельского хозяйства. Подготовлен соответствующий законопроект, получены положительные отзывы со стороны госструктур, в настоящее время он находится на рассмотрении правительства. Надеемся, что в сентябре-октябре этот законопроект будет принят в Милли Меджлисе. Новая модель аграрного страхования предусматривает взимание комиссионных выплат страховыми компаниями в качестве агента между фермерами и единым фондом. То есть страховщик будет получать плату за счет проданной продукции, что является весьма выгодным вариантом для страхования сельского хозяйства. Страхование сельского хозяйства является убыточным и рискованным видом страхования не только в Азербайджане, но и во всем мире. В связи с этим взятие страховой компанией всех рисков на себя в условиях Азербайджана довольно трудно. Был изучен опыт страхования сельского хозяйства зарубежных стран, в том числе Испании и Турции. Для применения в Азербайджане была выбрана турецкая модель “TARSİM”. Это очень успешная модель. Создается единый фонд (“хранилище”) и при возникновении страхового случая понесенный ущерб компенсируется из этого “хранилища”. Если средства, собранные в фонде, окажутся недостаточными для страховых выплат, то предусмотрено выделение фонду средств со стороны государства. Страховая компания в данном случае принимает риски, заключает договор и перенаправляет их в “хранилище”, а при наступлении страхового случая его изучают независимые эксперты, после чего выделяется необходимая сумма. То есть это очень гибкий механизм.

В связи со страхованием путешествий в АСА создана рабочая группа. Работа этой группы уже близится к завершению. Готовятся предложения по трем направлениям. Одно из них касается страхования выезжающих из страны туристов, второе – страхования въезжающих туристов и третье – страхование ответственности туристических фирм. Страхование ответственности туроператоров не будет обязательным. По данному вопросу были проведены переговоры с Ассоциацией туризма Азербайджана, достигнута договоренность. Ожидается принятие закона о создании реестра туроператоров в Госагентстве по туризму. Достигнута договоренность об обязательном страховании ответственности туроператоров для внесения в реестр. В настоящее время имеется достаточно проблем в сфере страхования путешествий. Порой граждане не могут получить страховку. Возможно банкротство туристических компаний или совершение ими мошенничества. В результате гражданам не выплачивается страховка. Мы предлагаем не возлагать ущерб на туристические компании, а покрывать его страховыми компаниями за счет страхования ответственности.

Что касается других необходимых видов страхования, то предусматривается страхование профессиональной ответственности врачей. И в этом направлении рабочая группа потрудилась плодотворно. Мы уже подготовили предложения и направили их в Палату по надзору за финансовыми рынками. Полагаем, что это интересный и необходимый вид страхования. Надеемся, что данный вид страхования в скором времени станет обязательным.

- Как по-Вашему, какие виды добровольного страхования должны стать обязательными?

- Тема обязательности некоторых видов страхования актуальна. Мы не можем сделать обязательными определенные виды страхования, но в состоянии повысить их применение. То есть повысить их применение определенными средствами. Скажем, мы не можем обязать покидающего страну уплатить страховку за путешествие, но посредством применения определенных правил хотим, чтоб туроператоры, не получившие страховку за путешествие, подписали какое-либо обязательство. Мы предлагаем пускающемуся в туристическое путешествие страховку, а в случае отказа – подписать соответствующий документ об отказе. Это шаг, направленный на осознание ответственности. Мы верим, что трое из десяти решат не подписывать этот документ, о оплатить страховку. Страховки путешествий – это страховые полисы стоимостью 3-20 манат. То есть уплатив эту минимальную сумму мы можем обезопасить себя от довольно больших расходов. Полагаем, что таким путем мы сможем повысить внедряемость подобных видов страхования.

- Какой процент потенциального рынка охватывает в настоящее время обязательное страхование?

- В настоящее время в Азербайджане 5 видов обязательного страхования. Процент пенетрации гражданской ответственности автострахования составляет, можно сказать, 100%. В течение года собираются страховые взносы на сумму примерно 100 млн. манат. Потенциальная страховка составляет 105-110 млн. манатов. Процент пенетрации составляет 95-100%. Здесь нет никаких проблем. Второй вид страхования – страхование недвижимости. По предварительным подсчетам, рынок составляет 300 млн. манатов. Однако собранные нами страховые взносы не покрывают и 10% потенциала. В связи с этим ведутся работы по интеграции. Мы обсуждаем вопросы интеграции с Бюро по обязательному страхованию, Службой госреестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества. Если нам удастся интегрироваться, то пенетрация может возрасти с 10% до 20-30%.

Помимо этого, законодательством предусмотрены механизмы штрафования, однако они не работают. Мы ведем переговоры по этому поводу. В Турции обязательное страхование недвижимости взимается вместе с платой за электроэнергией. К примеру, в Баку страховой полис составляет 50 манат. В месяц это делает примерно 4 маната. “Азеришиг” ежемесячно можно взимать наряду с платой за электроэнергию и 4 маната за страховку, передав собранные средства в страховую компанию. В соседней стране выработан очень действенный механизм. Если нам удастся внедрить подобное в Азербайджане, то мы сможем довести пенетрацию в обязательном страховании недвижимости до 90-100%. В настоящее время изучаются возможности применения подобного механизма, ведутся консультации. После завершения всех работ и в случае подготовки эффективного предложения мы начнем обсуждения с “Азеришиг”. То есть граждане Азербайджана смогут оплатить страховку за недвижимость вместе со счетом за электроэнергию.

- Какие преимущества даст внедрение медиации в страховании?

- Мы весьма заинтересованы во внедрении медиации. Нами изучается мировой опыт. В других странах медиацию широко применяют именно в решении страховых споров. Одной из причин небольшого интереса к страхованию в Азербайджане является недоверие. А всему виной длительность споров. Медитация относится не только к области страхования. В Стратегической Дорожной Карте есть пункты, касающиеся медиации. В конце года ожидается принятие закона о медиации. После принятия закона работа судов облегчится, сократится срок решения спорных вопросов. В медиации нет органа, принимающего решения. Профессиональный медиатор проводит беседу с обеими сторонами и приближает решение вопроса. Это –вид профессиональной деятельности. В ходе изучения ситуации в этой области в нашей стране, выяснилось, что у нас действует только одна компания, имеющая достаточной опыт в данном направлении. Это – юридическая компания ARBME, принимавшая участие в принятии закона о медиации. Мы стараемся наладить сотрудничество с этой компанией. В настоящее время мы находимся на стадии разработки единого соглашения для всех страховых компаний. Надеюсь, что после заключения соглашения со страховыми компаниями мы сможем приступить к процессу.

- Ожидается ли применение льгот по страхованию жизни лиц, взявших ипотечный кредит?

- В настоящее время 3 компании занимаются страхованием жизни. Некоторое время назад поступило обращение от Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда о снижении суммы страховых взносов. Мы организовали переговоры между этими компаниями и Фондом. Были представлены определенные предложения по расширению взаимного сотрудничества. Было предложено либо повысить страховые гарантии по некоторым видам страхования, либо снизить страховые взносы. В связи с этим страховые компании провели внутренние консультации. В настоящее время на повестке вопрос о снижении страховых взносов на 5-10%.

- Во что преимущественно вкладывают свои средства, действующие в стране страховые компании?

- У страховых компаний есть правила инвестиционной политики, утвержденные Палатой по надзору за финансовыми рынками. В этих правилах предусмотрены несколько направлений – ценные бумаги, банки, имущество и т.д. К сожалению, спектр не широк. Учитывая то, что рынок ценных бумаг в Азербайджане развит не так, как хотелось бы, у страховых компаний есть несколько альтернативных вариантов. Это – банковские вложения и закупка недвижимости. 100%-я гарантия предусмотрена лишь на государственные ценные бумаги, а доходность по ним крайне низка. В связи с этим с компаниями были обсуждены новые инвестиционные правила. АСА направила свои предложения в Палату. Мы ждем их принятие с учетом этих предложений. В случае принятия этих предложений, определенные инвестиционные возможности страховых компаний будут расширены.

Инвестиционные правила таковы, что в случае оплаты 1 млн. маната за недвижимость, 60% этой суммы начисляется к совокупному капиталу. При переводе на ценные бумаги – 100%, а от банковских вкладов – 80%. Мы хотим повысить процентные соотношения с тем, чтобы расширить инвестиционные возможности компаний.

- Какие новшества ожидаются в связи с оздоровлением страховых компаний?

- К действующим страховым компаниям предъявляется требование о минимальном уставном капитале в размере 5 млн. манатов. При размере уставного капитала, меньше требуемого контролирующий орган может вмешаться в деятельность компании. Палатой по надзору за финансовыми рынками предложены поправки в закон о страховой деятельности, касающиеся временного администрирования. После внесения поправок страховые компании получат возможность самостоятельно осуществить предварительную корректировку своей деятельности. Так, например, раньше в случае несоответствия предъявляемым требованиям страховую компанию могли лишить лицензии, однако после внесения поправок этот процесс будет проводиться в три этапа. То есть в случае снижения уставного капитала на 10% может быть потребован план оздоровления компании, в случае снижения на 20% может быть предъявлено требование о смене руководства. При снижении уставного капитала на 30% может быть потребована принудительная смена руководства компании. Такой опыт предусмотрен в законе о банковской деятельности. Тот же механизм предложен и применительно к страховой деятельности. Вероятно, этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ходе осенней сессии Милли Меджлиса.

- Бытует мнение о том, что страховые компании в стране зависят от банков. Как Вы оцениваете нынешнее положение?

- Нынешнее состояние страхового рынка Азербайджана не то, что было до 2008 года. Неоднократно произошедшие за это время процессы – финансовый кризис, девальвации снизили зависимость страховых компаний от банков, можно сказать, на 100%. Ныне можно однозначно заявить, что ни одна страховая компания не зависит от банка. Раньше условием получения банковского кредита было обязательное страхование. Это, в частности, касалось каско- и имущественного страхования. Достаточно низкий уровень банковского кредитования ныне свел к минимуму сумму страховых взносов, перечисляемых страховым компаниям посредством этого механизма. Страховые компании сейчас достаточно независимы, ими определены различные направления реализации, независимо от банков, они осуществляют продажи вне банков.

- Проведение каких агитационных работ запланировано в сфере страхования?

- Мы создали агитационную группу. В настоящее время нами разрабатывается стратегия пропаганды рынка, с сентября мы начнем ее применение. Сюда относится подготовка социальных видео-роликов, реклама в социальных сетях, работа в университетах, общение с гражданами и т.д. Мы стараемся и можем провести интересную работу в этом направлении.

- Как обстоят дела за сбором членских взносов в АСА?

- Были определенные трудности со сбором членских взносов с ряда компаний. Учитывая обращения этих компаний, достигнута договоренность и подписано соглашение о скорой выплате ими членских взносов. В настоящее время мы не видим никаких проблем в этом вопросе.