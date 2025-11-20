Муса Гулиев: Стоимость 5 соцпакетов в Азербайджане превысила 8 млрд манатов

Общая стоимость 5 пакетов социальных реформ, реализуемых с 2019 года в Азербайджане, превышает 8 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Муса Гулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса, в ходе рассмотрения в первом чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2026 год".

По его словам, распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года был принят 5-й пакет социальных реформ на 2025 год. Благодаря этому решению в текущем году минимальная заработная плата увеличена на 16%, а минимальная пенсия выросла на 14,3%.

"От пакетов социальных реформ, реализуемых с 2019 года, выиграли 4 млн наших граждан", – подчеркнул Гулиев, отметив, что текущий пакет мер позволил улучшить социальное благосостояние более 3 млн жителей страны.