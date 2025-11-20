İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Musa Quliyev: "İndiyə qədər olan 5 sosial islahat paketinin ümumi dəyəri 8 milyard manatdan çoxdur"

    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 15:21
    Musa Quliyev: İndiyə qədər olan 5 sosial islahat paketinin ümumi dəyəri 8 milyard manatdan çoxdur

    2019-cu ildən başlayaraq həyata keçirilən 5 sosial islahat paketinin ümumi dəyəri 8 milyard manatdan çoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Musa Quliyev Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" və "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihələrinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin 23 dekabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə 2025-ci il üçün 5-ci sosial islahatlar paketi qəbul edilib, bu il minimum əmək haqqı 16 %, minimum pensiya 14,3 % artırılıb, 3 milyondan çox vətəndaşımızın sosial rifahı yüksəlib: "2019-cu ildən başlayaraq reallaşdırılan sosial islahat paketlərindən isə 4 milyon vətəndaşımız faydalanıb".

    "​Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətində sosial siyasət həmişə prioritet istiqamət təşkil edib. Heç də təsadüfi deyil ki, ənənəvi olaraq, dövlət büdcəmizin 40 %-dən çoxu sosialyönümlü xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Azərbaycan sosial dövlətdir. Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun qayğıları, onun təhlükəsizliyi, onun sosial rifahı, onun xoşbəxtliyi dayanır. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında xüsusilə son illər aparılan dərin sosial islahatlar ölkə əhalisinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin edib", - deyə deputat əlavə edib.

    Musa Quliyev Büdcə zərfi
    Муса Гулиев: Стоимость 5 соцпакетов в Азербайджане превысила 8 млрд манатов

    Son xəbərlər

    15:49
    Video

    Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:48

    Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıb

    Fərdi
    15:44

    Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcək

    Maliyyə
    15:41

    Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    15:39

    Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilir

    Maliyyə
    15:38

    Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

    Futbol
    15:36

    Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    15:35

    Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıb

    Region
    15:32

    DSMF-nin gələnilki xərclərinin 97 %-ə yaxını əhaliyə ödənişlər olacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti