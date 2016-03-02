​Moody's снизил прогноз по кредитному рейтингу Китая

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's 2 марта снизило прогноз по кредитному рейтингу Китая со "стабильного" до "негативного". Как сообщает Report, агентство обосновало это растущим государственным долгом, а также неопределенностью в связи с реализацией экономических реформ в рамках пятилетнего плана.

По информации рейтингового агентства, власти Китая могут столкнуться с финансовыми трудностями в случае взятия на себя обязательств проблемных государственных учреждений. В то же время отмечается возможность ускорение оттока капитала из страны, ограничение возможностей властей поддержать темпы роста экономики страны.

Снижение прогноза по кредитному рейтингу Китая повышает вероятность снижения агентством Moody's к концу 2016 года рейтинга страны в целом. Основной фондовый индекс страны Shanghai Composite не среагировал на это решение и даже показал сегодня 3%-ный рост.

Отметим, что индекс Shanghai Composite за последние 8 месяцев снизился на 45% - до 2840 пунктов. Аналитическая группа Report считает, что китайские инвесторы нормально воспринимают решения международных рейтинговых агентств и заранее готовы к ним. На данный момент курс национальной валюты Китая - юаня по отношению к доллару равен 6,55 CNY/USD. Ухудшение экономических показателей Китая может привести к оттоку капитала из страны, что способствует снижению курса юаня и фондовых индексов.