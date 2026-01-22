Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Moody's: Реформы регулирования укрепили устойчивость банковского сектора Азербайджана

    Финансы
    • 22 января, 2026
    • 10:06
    Moody's: Реформы регулирования укрепили устойчивость банковского сектора Азербайджана

    Постоянное совершенствование регулирования и надзора в банковской сфере Азербайджана способствует укреплению устойчивости сектора.

    Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's, это выражается в стабильном качестве активов, достаточном уровне резервирования и прочных позициях капитала банков.

    Агентство отмечает, что оценка риска банковского сектора Азербайджана на уровне "baa" отражает относительно небольшой масштаб банковской системы, что ограничивает риски возникновения значительных условных обязательств.

    "Дальнейшая реализация реформ в банковском секторе, включая внедрение требований Базеля III в части управления ликвидностью и рисками, будет и далее способствовать стабильности банковской системы", - говорится в отчете Moody's.

    Напомним, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 16 декабря прошлого года были внесены изменения в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности". В результате структура банковского капитала, коэффициенты достаточности капитала, буферы капитала и ряд иных пруденциальных требований были приведены в соответствие со стандартами Базеля III.

    Банкам предоставлен переходный период сроком один год для адаптации к новой структуре капитала, приведения внутренних правил и процедур в соответствие с обновленными нормативными требованиями, а также для обучения персонала и интеграции новых подходов в пруденциальную отчетность.

    С 1 января 2027 года банки будут обязаны полностью соблюдать новые требования.

    "Moody`s": Tənzimləmə islahatları Azərbaycanın bank sektorunun dayanıqlılığını gücləndirib
    Moody's: Regulatory reforms strengthened resilience of Azerbaijan's banking sector

