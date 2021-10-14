Moody's подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне "Ba2"

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне "Ba2".

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне "Ba2".

Как передает Report со ссылкой на сообщение рейтингового агентства, прогноз был повышен со "стабильного" на "позитивный" в предыдущем апрельском обновлении.

Позитивный прогноз отражает оценку Moody's, что управление и, в частности, эффективность политики улучшается, что может повысить устойчивость кредитного профиля правительства.

По оценкам аналитиков агентства, подтверждение рейтинга показывает кредитоспособность Азербайджана.

Аналитики Moody's считают, что стабильность обменного курса и улучшение процесса информирования о денежно-кредитной политике со стороны Центрального банка Азербайджана будет способствовать стабильности динамики внешнего и валютного рынка страны. В целом, по мнению агентства, усовершенствование политических рамок Азербайджана снизят риски ликвидности правительства, внешней уязвимости и обеспечат гибкость политики, особенно благодаря значительным активам государства.

«Со временем заметный прогресс в экономической диверсификации, который снижает высокую зависимость экономики от углеводородов, окажет дополнительное воздействие на рейтинг в сторону повышения», - считает Moody's.

По его мнению, постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, и высокий уровень мировых цен на нефть будет способствовать росту ВВП Азербайджана. Moody's ожидает роста реального ВВП на уровне 3,5% в 2021 году, что поддерживается ослаблением связанных с коронавирусом ограничений, а также ростом добычи нефти и газа.

По оценкам Moody's, в ближайшие 2-3 года экономический рост Азербайджана в среднем составит около 3% в год.