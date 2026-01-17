Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Moody's: Госдолг Азербайджана в перспективе будет значительно ниже 30% ВВП

    Финансы
    • 17 января, 2026
    • 10:13
    Moody's: Госдолг Азербайджана в перспективе будет значительно ниже 30% ВВП

    Госдолг Азербайджана в среднесрочной перспективе будет значительно ниже 30% ВВП.

    Как сообщает Report, такую оценку приводит международное рейтинговое агентство Moody's.

    "Долг правительства будет значительно ниже 30% ВВП, как и предусмотрено среднесрочной фискальной структурой, что значительно ниже, чем у аналогично оцениваемых стран", - отмечает агентство.

    Агентство отмечает, что рейтинги Азербайджана, включая долгосрочный рейтинг Baa3, поддерживаются значительной позицией правительства как нетто-кредитора благодаря крупным финансовым активам, находящимся в распоряжении Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). "Улучшения в денежно-кредитной и макроэкономической политике способствуют стабильности внешней позиции страны и устойчивости финансовой системы перед внешними шоками, в то время как эффективное использование фискальных буферов позволяет проводить контрциклические расходы и ограничивает потенциальное ухудшение фискальных показателей и показателей долга правительства", - отмечает агентство.

    К "слабым" моментам в экономике агентство относит сохраняющуюся зависимость от углеводородного сектора. При этом агентство отмечает улучшения в политике диверсификации экономики.

    Moody's отмечает, что по итогам 2025 года рост ВВП Азербайджана составит порядка 1,5%: "Эта динамика отражает устойчивость в ненефтегазовом секторе, которая помогла компенсировать сокращение в нефтегазовом секторе".

    По оценкам агентства, совокупный профицит бюджета (с учетом доходов ГНФАР, Нахчыванской АР и социальных фондов) сократится до 2,4% ВВП в 2025 году против 4% годом ранее. Государственный бюджет, вероятно, по итогам 2025 года будет сведен с умеренным дефицитом на фоне роста расходов на инфраструктуру, восстановительные работы (на освобожденных территориях – ред.) и социальные программы.

    Агентство положительно оценивает договоренности в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, достигнутые в августе 2025 года: "Рост дипломатической активности и снятие части пограничных ограничений могут привести к снижению геополитических рисков, которые ранее оказывали давление на рейтинг".

    Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что продолжающиеся реформы позволят ускорить диверсификацию экономики, укрепить управление государственными финансами и повысить прозрачность. Потенциальное улучшение отношений с Арменией и снижение риска эскалации также рассматриваются как кредитно-позитивные факторы.

    В Moody's подчеркивают, что в ближайшей перспективе понижение кредитного рейтинга Азербайджана маловероятно. Изменение прогноза на "стабильный" возможно лишь в случае ослабления макроэкономической и фискальной политики или роста геополитической напряженности.

    "Рейтинг Южного газового коридора (SGC) также подтвержден на уровне Baa3 с позитивным прогнозом, поскольку весь его валютный долг имеет прямые государственные гарантии Азербайджана", - подчеркивает агентство.

    Moody`s госдолг Азербайджана ВВП Государственный нефтяной фонд Азербайджана диверсификация экономики
    "Moody"s": Azərbaycanın dövlət borcu perspektivdə ÜDM-in 30 %-dən xeyli aşağı olacaq

    Последние новости

    10:37

    Fitch: Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией улучшит экономические перспективы Армении

    В регионе
    10:36

    Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с "Шамахы"

    Футбол
    10:33

    Суд продлил Самвелу Карапетяну домашний арест

    В регионе
    10:24

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.01.2026)

    Финансы
    10:13

    Moody's: Госдолг Азербайджана в перспективе будет значительно ниже 30% ВВП

    Финансы
    10:12

    Сегодня "Кяпяз" и "Карван-Евлах" встретятся в контрольном матче

    Футбол
    09:55

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с нестабильной погодой

    Внутренняя политика
    09:41

    Сегодня в Билясуваре ожидаются перебои в электроснабжении

    Энергетика
    09:39

    Родригес провела кадровые перестановки в правительстве Венесуэлы

    Другие страны
    Лента новостей