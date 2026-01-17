Moody's: Госдолг Азербайджана в перспективе будет значительно ниже 30% ВВП

Госдолг Азербайджана в среднесрочной перспективе будет значительно ниже 30% ВВП.

Как сообщает Report, такую оценку приводит международное рейтинговое агентство Moody's.

"Долг правительства будет значительно ниже 30% ВВП, как и предусмотрено среднесрочной фискальной структурой, что значительно ниже, чем у аналогично оцениваемых стран", - отмечает агентство.

Агентство отмечает, что рейтинги Азербайджана, включая долгосрочный рейтинг Baa3, поддерживаются значительной позицией правительства как нетто-кредитора благодаря крупным финансовым активам, находящимся в распоряжении Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). "Улучшения в денежно-кредитной и макроэкономической политике способствуют стабильности внешней позиции страны и устойчивости финансовой системы перед внешними шоками, в то время как эффективное использование фискальных буферов позволяет проводить контрциклические расходы и ограничивает потенциальное ухудшение фискальных показателей и показателей долга правительства", - отмечает агентство.

К "слабым" моментам в экономике агентство относит сохраняющуюся зависимость от углеводородного сектора. При этом агентство отмечает улучшения в политике диверсификации экономики.

Moody's отмечает, что по итогам 2025 года рост ВВП Азербайджана составит порядка 1,5%: "Эта динамика отражает устойчивость в ненефтегазовом секторе, которая помогла компенсировать сокращение в нефтегазовом секторе".

По оценкам агентства, совокупный профицит бюджета (с учетом доходов ГНФАР, Нахчыванской АР и социальных фондов) сократится до 2,4% ВВП в 2025 году против 4% годом ранее. Государственный бюджет, вероятно, по итогам 2025 года будет сведен с умеренным дефицитом на фоне роста расходов на инфраструктуру, восстановительные работы (на освобожденных территориях – ред.) и социальные программы.

Агентство положительно оценивает договоренности в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, достигнутые в августе 2025 года: "Рост дипломатической активности и снятие части пограничных ограничений могут привести к снижению геополитических рисков, которые ранее оказывали давление на рейтинг".

Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что продолжающиеся реформы позволят ускорить диверсификацию экономики, укрепить управление государственными финансами и повысить прозрачность. Потенциальное улучшение отношений с Арменией и снижение риска эскалации также рассматриваются как кредитно-позитивные факторы.

В Moody's подчеркивают, что в ближайшей перспективе понижение кредитного рейтинга Азербайджана маловероятно. Изменение прогноза на "стабильный" возможно лишь в случае ослабления макроэкономической и фискальной политики или роста геополитической напряженности.

"Рейтинг Южного газового коридора (SGC) также подтвержден на уровне Baa3 с позитивным прогнозом, поскольку весь его валютный долг имеет прямые государственные гарантии Азербайджана", - подчеркивает агентство.