"Moody's": Azərbaycanın dövlət borcu perspektivdə ÜDM-in 30 %-dən xeyli aşağı olacaq
- 17 yanvar, 2026
- 10:49
Azərbaycanın dövlət borcu ortamüddətli dövrdə ÜDM-in 30 %-dən xeyli aşağı olacaq
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyinin hesabatında deyilir.
Agentliyin qiymətləndirməsinə görə, hökumətin borcu ortamüddətli fiskal çərçivədə nəzərdə tutulduğu kimi ÜDM-in 30 %-dən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı səviyyədə qalacaq ki, bu da analoji reytinqə malik ölkələrin göstəricilərindən xeyli aşağıdır.
"Moody's" bildirir ki, Azərbaycanın reytinqləri, o cümlədən "Baa3" səviyyəsində uzunmüddətli kredit reytinqi, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda (ARDNF) cəmlənmiş iri maliyyə aktivləri hesabına hökumətin güclü xalis kreditor mövqeyi ilə dəstəklənir. Agentliyin qeyd etdiyinə görə, pul-kredit və makroiqtisadi siyasətdə əldə olunan irəliləyişlər ölkənin xarici mövqeyinin sabitliyinə və maliyyə sisteminin xarici şoklara qarşı dayanıqlığına töhfə verir, fiskal buferlərdən səmərəli istifadə isə əks-tsiklik xərclərin həyata keçirilməsinə və fiskal göstəricilərin, eləcə də dövlət borcunun pisləşməsi risklərinin məhdudlaşdırılmasına imkan yaradır.
Agentlik iqtisadiyyatda "zəif" məqamlar sırasında karbohidrogen sektorundan asılılığın davam etməsini qeyd edir. Bununla yanaşı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində siyasətdə irəliləyişlərin müşahidə olunduğu vurğulanır.
"Moody's"in qiymətləndirməsinə əsasən, 2025-ci ildə Azərbaycanın ÜDM artımı təxminən 1,5 % təşkil edəcək. Agentlik bildirir ki, bu dinamika neft-qaz sektorundakı azalmaları qismən kompensasiya edən qeyri-neft sektorundakı dayanıqlığı əks etdirir.
Agentliyin proqnozuna görə, 2025-ci ildə konsolidə edilmiş büdcə profisiti (ARDNF, Naxçıvan MR-in və sosial fondların gəlirləri nəzərə alınmaqla) ÜDM-in 2,4 %-dək azalacaq, halbuki bu göstərici 2024-cü ildə 4 % olub. Dövlət büdcəsinin isə infrastruktur layihələrinə, bərpa işlərinə (azad edilmiş ərazilərdə – red.) və sosial proqramlara xərclərin artması fonunda 2025-ci ili mülayim kəsirlə başa vuracağı gözlənilir.
"Moody's" 2025-ci ilin avqustunda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh gündəliyi çərçivəsində əldə olunan razılaşmaları müsbət qiymətləndirir. Agentliyin fikrincə, diplomatik fəallığın artması və sərhəd məhdudiyyətlərinin bir hissəsinin aradan qaldırılması əvvəlki dövrlərdə reytinqə təzyiq göstərən geosiyasi risklərin azalmasına səbəb ola bilər.
Müsbət proqnoz agentliyin davam edən islahatların iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini sürətləndirəcəyinə, dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını gücləndirəcəyinə və şəffaflığı artıracağına dair gözləntilərini əks etdirir. Ermənistanla münasibətlərin potensial yaxşılaşması və eskalasiya risklərinin azalması da kredit baxımından müsbət amillər kimi qiymətləndirilir.
"Moody's" vurğulayır ki, yaxın perspektivdə Azərbaycanın kredit reytinqinin aşağı salınması ehtimalı azdır. Proqnozun "stabil"ə dəyişdirilməsi yalnız makroiqtisadi və fiskal siyasətin zəifləməsi və ya geosiyasi gərginliyin artması halında mümkün ola bilər.
Agentlik həmçinin bildirir ki, Cənub Qaz Dəhlizinin (SGC) reytinqi də "Baa3" səviyyəsində müsbət proqnozla təsdiqlənib, çünki onun bütün xarici valyutada olan borc öhdəlikləri üzrə Azərbaycan hökumətinin birbaşa zəmanəti mövcuddur.