Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Moody`s: Госдолг Азербайджана в 2026-2027гг не превысит 24% ВВП

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 19:43
    Moody`s: Госдолг Азербайджана в 2026-2027гг не превысит 24% ВВП

    По прогнозам международного рейтингового агентства Moody"s, в 2026 году совокупный государственный долг Азербайджана составит 23,9 % ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на отчет агентства, в 2027 году этот показатель незначительно снизится - до 23,8% ВВП. Аналогичный уровень госдолга Moody"s ожидает и по итогам 2025 года - 23,8% ВВП.

    При этом отношение государственного долга к доходам бюджета, по оценкам агентства, будет постепенно расти на фоне нормализации цен на нефть и увеличения государственных расходов. Так, показатель увеличится с 41,6% в 2022 году, когда бюджет получал высокие нефтяные доходы, до 75-80% в более поздние годы. В частности, в 2026 году он прогнозируется на уровне 74,6%, а в 2027 году - 78,4%. Несмотря на рост, данный уровень по-прежнему рассматривается Moody"s как комфортный с точки зрения фискальной устойчивости.

    Агентство также ожидает, что нагрузка на обслуживание госдолга останется низкой. По прогнозам, процентные выплаты не превысят 6-7% бюджетных доходов: в 2026 году - 5,7%, в 2027 году - 6,1%.

    Прогнозы Moody"s основаны на предположении средней цены нефти Brent на уровне 69 долларов за баррель в 2025 году и 60 долларов в 2026-2027 годах. В среднесрочной перспективе ожидаются колебания цен в диапазоне 55-75 долларов за баррель.

    Азербайджан Moody`s госдолг

    Последние новости

    20:11

    Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режиме

    Наука и образование
    20:03

    Азербайджан и Молдова обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества

    Бизнес
    20:03

    В ряде районов Баку временно отключат газ

    Энергетика
    20:02
    Фото

    Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании

    Наука и образование
    19:52

    Microsoft: Уровень использования ИИ в Азербайджане вырос до 15,5%

    ИКТ
    19:48
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    19:43

    Moody`s: Госдолг Азербайджана в 2026-2027гг не превысит 24% ВВП

    Финансы
    19:35

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    19:34

    Moody`s: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026г составит 5% ВВП

    Финансы
    Лента новостей