Moody`s: Госдолг Азербайджана в 2026-2027гг не превысит 24% ВВП

По прогнозам международного рейтингового агентства Moody"s, в 2026 году совокупный государственный долг Азербайджана составит 23,9 % ВВП.

Как передает Report со ссылкой на отчет агентства, в 2027 году этот показатель незначительно снизится - до 23,8% ВВП. Аналогичный уровень госдолга Moody"s ожидает и по итогам 2025 года - 23,8% ВВП.

При этом отношение государственного долга к доходам бюджета, по оценкам агентства, будет постепенно расти на фоне нормализации цен на нефть и увеличения государственных расходов. Так, показатель увеличится с 41,6% в 2022 году, когда бюджет получал высокие нефтяные доходы, до 75-80% в более поздние годы. В частности, в 2026 году он прогнозируется на уровне 74,6%, а в 2027 году - 78,4%. Несмотря на рост, данный уровень по-прежнему рассматривается Moody"s как комфортный с точки зрения фискальной устойчивости.

Агентство также ожидает, что нагрузка на обслуживание госдолга останется низкой. По прогнозам, процентные выплаты не превысят 6-7% бюджетных доходов: в 2026 году - 5,7%, в 2027 году - 6,1%.

Прогнозы Moody"s основаны на предположении средней цены нефти Brent на уровне 69 долларов за баррель в 2025 году и 60 долларов в 2026-2027 годах. В среднесрочной перспективе ожидаются колебания цен в диапазоне 55-75 долларов за баррель.