Moody's: Глобальная экономика переживет худший квартал за последние 75 лет

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует спад экономики стран G20 на 4,6% из-за последствий пандемии.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете агентства.

Согласно отчету, экономики стран G20 в следующем году будут расти на 5,2%. Хотя глобальная экономика начнет восстанавливаться, процесс будет долгим и сложным. Второй квартал этого года станет худшим кварталом для глобальной экономики после Второй мировой войны.

Кроме того, экономика США в этом году сократится на 5,7%, экономика еврозоны - на 8,5%, в 2021 году ожидается рост на 4,5% и 6,2% соответственно. Экономика Китая, по прогнозам, вырастет на 1% в этом году и на 7,1% в следующем году.