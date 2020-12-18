Moody's подтвердило финансовую устойчивость Азербайджана

Кредитный профиль Азербайджана (рейтинг эмитента Ba2) отражает экономическую мощь страны «ba3»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service завершило периодический обзор группы эмитентов, в которую входит Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, в обзоре не участвовал рейтинговый комитет, и эта публикация не объявляет о действии кредитного рейтинга и не является показателем того, вероятно ли действие рейтингового действия в ближайшем будущем; кредитные рейтинги и статус прогноза не могут быть изменены при обзоре портфеля, и, следовательно, это объявление не повлияет на них.

«Кредитный профиль Азербайджана (рейтинг эмитента Ba2) отражает экономическую мощь страны «ba3», которая уравновешивает умеренный уровень благосостояния и значительную зависимость экономики от углеводородов», - отмечается в обзоре.

Moody's отмечает постепенное повышение надежности и эффективности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, финансовую устойчивость правительства "a2", подкрепленную сильной позицией страны как нетто-кредитора, поскольку активы Госнефтефонда Азербайджана покрывают весь прямой долг и гарантии правительства.

Данный обзор не предусматривает изменение кредитного рейтинга.

Moody's Investors Service периодически пересматривает все свои рейтинги в соответствии с нормативными актами - либо ежегодно, либо, в случае правительств и некоторых наднациональных организаций, раз в полгода.

Moody's проводит эти периодические обзоры посредством обзоров портфелей, в которых Moody's переоценивает соответствие каждого выдающегося рейтинга в контексте соответствующей основной методологии, последних событий и сравнения финансового и операционного профиля с аналогичными рейтингами.