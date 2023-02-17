MONEYVAL оценит меры по борьбе с отмыванием денег в Азербайджане

С 1 по 15 марта Азербайджан посетит оценочная миссия Комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL).

С 1 по 15 марта Азербайджан посетит оценочная миссия Комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL).

Как сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга, об этом было сказано на заседании Координационного совета, созданного постановлением Кабинета министров от 21 октября 2020 года №404 в целях подготовки к 5-му раунду оценочных работ, проводимых MONEYVAL в Азербайджане.

На совещании участники были проинформированы о состоянии выполнения Плана мероприятий Координационного совета, утвержденного 23 июня 2022 года, члены совета обменялись мнениями по текущим вопросам повестки дня.