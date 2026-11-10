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    Водителей предупредили об опасности усталости за рулем

    Происшествия
    • 10 ноября, 2026
    • 12:15
    Водителей предупредили об опасности усталости за рулем

    Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана призвало водителей, возвращающихся из поездок после праздничных дней, не спешить, избегать опасных обгонов и не садиться за руль в утомленном состоянии.

    Как сообщили Report в ведомстве, ожидается увеличение транспортного потока из регионов в столицу и по другим направлениям.

    "Необходимо учитывать интенсивность движения, не допускать спешки и воздерживаться от опасных обгонов. Одним из главных факторов риска после длительных поездок является усталость водителя", - говорится в обращении.

    В дорожной полиции напомнили, что усталость за рулем может стать причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

    Водителям рекомендовано регулярно делать перерывы во время поездки и не управлять автомобилем при недосыпе или переутомлении.

    Дорожная полиция Азербайджана Праздничные дни
    Yol polisi səfərdən geri qayıdan sürücülərə müraciət edib
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