Водителей предупредили об опасности усталости за рулем

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана призвало водителей, возвращающихся из поездок после праздничных дней, не спешить, избегать опасных обгонов и не садиться за руль в утомленном состоянии.

Как сообщили Report в ведомстве, ожидается увеличение транспортного потока из регионов в столицу и по другим направлениям.

"Необходимо учитывать интенсивность движения, не допускать спешки и воздерживаться от опасных обгонов. Одним из главных факторов риска после длительных поездок является усталость водителя", - говорится в обращении.

В дорожной полиции напомнили, что усталость за рулем может стать причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендовано регулярно делать перерывы во время поездки и не управлять автомобилем при недосыпе или переутомлении.