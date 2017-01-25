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    Миссия Всемирного банка проводит встречи в Баку

    Состоялась встреча с министром финансов Самиром Шарифовым и председателем АЖД Джавидом Гурбановым

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан миссии Всемирного банка (ВБ) по железнодорожному транспорту. Как сообщает Report, миссию возглавляет куратор "Проекта поддержки железнодорожного транспорта и торговли в Азербайджане" Жак Бюре.

    По информации, визит продлится до 31 января. Члены миссии уже встретились с представителями комиссии, в которую входят министр финансов Самир Шарифов и председатель ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов.

    Отметим, что ВБ выделил Азербайджану 220 млн долларов в рамках реализации указанного проекта. 

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