Миссия Всемирного банка проводит встречи в Баку

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан миссии Всемирного банка (ВБ) по железнодорожному транспорту. Как сообщает Report, миссию возглавляет куратор "Проекта поддержки железнодорожного транспорта и торговли в Азербайджане" Жак Бюре.

По информации, визит продлится до 31 января. Члены миссии уже встретились с представителями комиссии, в которую входят министр финансов Самир Шарифов и председатель ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов.

Отметим, что ВБ выделил Азербайджану 220 млн долларов в рамках реализации указанного проекта.