О нас

Мировые центробанки в феврале закупили 19 тонн золота

Мировые центробанки в феврале закупили 19 тонн золота Мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд.
Финансы
3 апреля 2024 г. 17:08
Мировые центробанки в феврале закупили 19 тонн золота

Мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Драйверами спроса остаются банки развивающихся стран, таких как Китай и Индия, - отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол. - Более медленные темпы пополнения резервов в феврале мало повлияли на общую тенденцию закупок со стороны центробанков".

Китай в феврале закупил в резервы 12,1 тонны золота, Индия - 5,6 тонны. Также среди крупных покупателей Казахстан (5,8 тонны), Турция (4,2 тонны) и Сингапур (2,1 тонны), еще по 1-2 тонны купили Чехия, Катар и Кыргызстан.

Крупнейшим продавцом в феврале оказался Узбекистан, сокративший объем золота в резервах на 11,8 тонны. Также заметный объем (3,9 тонны) продал ЦБ Иордании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Global central banks purchased 19 tons of gold in February

Самое читаемое

В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45
МИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
ВидеоМИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
27 марта 2024 г. 20:03
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
28 марта 2024 г. 10:40
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого правительства Карабаха в изгнании нет
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого "правительства Карабаха" в изгнании нет
28 марта 2024 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi