Мировая экономика находится на пороге стагфляции

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Глобальная экономика столкнулась с риском стагфляции. Степень инфляции в мире превзошел прогнозы аналитиков, однако ожидания экономического роста остаются на прежнем уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Вестифинанс.ру, информация об этом распространена на основании анализа агентства Вloomberg.

По анализу агентства, индекс инфляции Citi Inflation Surprise Index, измеряющий реальное увеличение цен относительно ожиданий рынка, сейчас находится на самом высоком уровне более чем за пять лет. Аналитики, согласно графику, не ждут экономического роста, а скорее прогнозируют глобальную стагфляцию (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с высокой инфляцией). В результате ожидается резкий рост безработицы.