О нас

Минздрав Азербайджана направил в Турцию дополнительно 18 медработников

Минздрав Азербайджана направил в Турцию дополнительно 18 медработников В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева Министерство здравоохранения Азербайджана направило гуманитарную помощь в братскую Турцию для ликвидации последствий землетрясения
Финансы
11 февраля 2023 г. 13:06
Минздрав Азербайджана направил в Турцию дополнительно 18 медработников

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева министерство здравоохранения Азербайджана направило гуманитарную помощь в братскую Турцию для ликвидации последствий землетрясения.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель гендиректора Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Рафиг Гудаев.

По его словам, в пакет гуманитарной помощи входят медикаменты, перевязочные материалы, медицинское оборудование и инструменты, необходимые для оказания первой помощи.

Он также сообщил, что Минздрав направил в Турцию дополнительно 18 медицинских работников, которые будут работать во втором мобильном госпитале Министерства чрезвычайных ситуаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Türkiyəyə əlavə 18 tibb işçisi göndərib

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Доллар продемонстрировал стабильность к евро и иене перед выступлением главы ФРС
Доллар продемонстрировал стабильность к евро и иене перед выступлением главы ФРС
7 февраля 2023 г. 09:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi