Минздрав Азербайджана направил в Турцию дополнительно 18 медработников

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева Министерство здравоохранения Азербайджана направило гуманитарную помощь в братскую Турцию для ликвидации последствий землетрясения

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева министерство здравоохранения Азербайджана направило гуманитарную помощь в братскую Турцию для ликвидации последствий землетрясения.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель гендиректора Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Рафиг Гудаев.

По его словам, в пакет гуманитарной помощи входят медикаменты, перевязочные материалы, медицинское оборудование и инструменты, необходимые для оказания первой помощи.

Он также сообщил, что Минздрав направил в Турцию дополнительно 18 медицинских работников, которые будут работать во втором мобильном госпитале Министерства чрезвычайных ситуаций.