Минналогов Азербайджана дало три дополнительных дня на подачу налоговой декларации

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Министерство налогов Азербайджана увеличило срок подачи налогоплательщиками налоговых деклараций. Как сообщает Report, крайний срок подачи налоговой декларации перенесен с 20 на 23 января. То есть, налогоплательщикам дано 3 дополнительных дня на подачу декларации.

В центре СМИ и коммуникации министерства налогов Report подтвердили данную информацию, отметив, что предпринимателям дана отсрочка в связи с тем, что 20 января - в Азербайджане день общенационального траура, а следующие два дня выпадают на выходные.

"В законодательстве отражено, что если последний день подачи срока декларации выпадает на какой-то особый день, то в этом случае он переносится на ближайший рабочий день. В этом году годовщина трагедии 20 января попала на пятницу, поэтому налогоплательщики могут представить свои налоговые декларации 23 января", - заявили в министерстве.