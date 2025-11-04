Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Министр: В бюджете на 2026 год значительная доля расходов направлена на образование и оборону

    В структуре государственного бюджета Азербайджана на 2026 год расходы на образование составят 12%, на оборону и нацбезопасность - 21%.

    Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

    По словам министра, доля расходов на образование выше среднего показателя по миру (10%) и по странам постсоветского пространства (9%).

    "Таким образом, в бюджете страны предусмотрен достаточный объем финансирования для этой сферы", - отметил он.

    Говоря о секторе обороны и национальной безопасности, Бабаев сообщил, что в 2026 году на эти цели предусмотрено 8,7 млрд манатов. При этом, по его словам, за минувшие пять лет объем финансирования вырос на 3,8 млрд манатов или в 1,8 раза.

    "Укрепление безопасности и обороноспособности Азербайджана остается одним из ключевых приоритетов. Мы намерены и далее обеспечивать все необходимые ресурсы для достижения этой цели", - подчеркнул министр.

    Лента новостей