Министр: В бюджете на 2026 год значительная доля расходов направлена на образование и оборону

В структуре государственного бюджета Азербайджана на 2026 год расходы на образование составят 12%, на оборону и нацбезопасность - 21%.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

По словам министра, доля расходов на образование выше среднего показателя по миру (10%) и по странам постсоветского пространства (9%).

"Таким образом, в бюджете страны предусмотрен достаточный объем финансирования для этой сферы", - отметил он.

Говоря о секторе обороны и национальной безопасности, Бабаев сообщил, что в 2026 году на эти цели предусмотрено 8,7 млрд манатов. При этом, по его словам, за минувшие пять лет объем финансирования вырос на 3,8 млрд манатов или в 1,8 раза.

"Укрепление безопасности и обороноспособности Азербайджана остается одним из ключевых приоритетов. Мы намерены и далее обеспечивать все необходимые ресурсы для достижения этой цели", - подчеркнул министр.