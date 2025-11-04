Maliyyə naziri: "Təhsil xərclərinin büdcədə payı yüksəkdir"
Azərbaycanın dövlət büdcəsində təhsil xərclərinin payı yüksəkdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
"Bizdə bu rəqəm 12 %, dünyada isə orta hesabla 10 %, o cümlədən postsovet ölkələrində orta hesabla 9 %-dir. Yəni, bu göstərici üzrə də Azərbaycan büdcədə kifayət qədər təminat yaradıb", - deyə o qeyd edib.
Bundan başqa, nazir deyib ki, gələn il büdcədə sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 4,9 milyard manat və yaxud xərclərin 11,7 %-i qədər nəzərdə tutulur: "Sosial müdafiə və sosial təminat xərclərində, eləcə də səhiyyə xərclərində qiymətləndirməni düzgün aparmaq üçün icmal büdcə rəqəmlərinə baxmalıyıq. Çünki hər iki komponent üzrə xərclərin böyük bir hissəsi icmal büdcə çərçivəsində, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) və İcbari Tibbi Sığorta Fondu qismində proqnozlaşdırıldığına görə daha dolğun mənzərə icmal büdcəyə nəzər saldıqda görünür. Burdan məlum olur ki, sosial müdafiə və sosial təminat xərclərimizdə 2025-ci illə müqayisədə 7,5 %, yəni 834 milyon manat artım mövcuddur.
Sosial müavinətlərə 3,2 milyard manat, DSMF-yə dövlət öhdəliklərinin qarşılanması üçün transfer qismində 1,7 milyard manat, ünvanlı sosial yardım olaraq 465 milyon manat, ictimai işlər üçün isə 141 milyon manat dəyərində resurs zərfi nəzərdə tutulub. Səhiyyə xərclərimizə gəldikdə, bu, dövlət büdcəsində 2 milyard manat, icmal büdcəsində 3,7 milyard manat olmaqla proqnozlaşdırılır".
"Büdcəmizdə olan ən önəmli komponentlərdən biri müdafiə və milli təhlükəsizlik xidmətləri üzrə resurs zərfi 8,7 milyard manat təşkil edəcək. Bu da büdcəmizin 21 %-dir, kifayət qədər böyük rəqəmdir və son 5 ildə bu rəqəm 3,8 milyard manat artıb, 1,8 dəfəlik bir artımdır. Azərbaycanın təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi bizim ana hədəflərimizdən biridir və biz düşünürük ki, növbəti illərdə də bu istiqamətdə bütün zəruri resurs zərfi yaradılacaq.
İqtisadi fəaliyyət xərclərinə isə 2026-ci ildə 7,9 milyard manat və yaxud büdcənin 18,8 %-i yönəldiləcək. Son 5 ildə bu istiqamətə yönəldilən xərclər təqribən 1 milyard manata yaxın və yaxud 13 % artıb. Bu çərçivədə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri 2,7 milyard manat, böyük qayıdış xərcləri 3,5 milyard manat, digər layihələrin xərcləri isə 1,7 milyard manat proqnozlaşdırılır. Bu istiqamətdə də əsaslı xərclərin büdcədə payına görə də Azərbaycan büdcəsi kifayət qədər geniş təminatlar nəzərdə tutur və dünya ortalamasının üzərindəyik.
Xüsusi olaraq nəzərə alsaq ki, Qarabağı, Şərqi Zəngəzuru yenidən qururuq. Bu xərclərin də maliyyə təminatı davamlı olaraq büdcədə nəzərdə tutulacaqdır. Bildiyiniz kimi, ölkə başçımızın müvafiq tapşırıqları ilə növbəti dövr üçün biz sosial-ticari inkişaf strategiyamızı və Böyük Qaydış proqramının növbəti mərhələsinə hazırlayırıq. Ona görə də orta müddətli bizim büdcə çərçivəmizdə də bu istiqamətlər tam şəkildə nəzərə alınıb",-deyə nazir əlavə edib.