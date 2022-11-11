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Министр финансов: Заложенная в госбюджете цена нефти в 50 долларов - консервативный подход

Министр финансов: Заложенная в госбюджете цена нефти в 50 долларов - консервативный подход Заложенная в госбюджете Азербайджана на следующий год цена 1 барреля нефти в размере 50 долларов - это очень консервативный подход.
Финансы
11 ноября 2022 г. 14:08
Министр финансов: Заложенная в госбюджете цена нефти в 50 долларов - консервативный подход

Заложенная в госбюджете Азербайджана на следующий год цена 1 барреля нефти в размере 50 долларов - это очень консервативный подход.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

По словам министра, подобный подход защищает от турбулентности на мировых нефтяных рынках: "Наша политика заключается в последовательном уменьшении зависимости от нефти. В настоящее время мы взяли в расчет цену в 50 долларов, однако на мировых рынках она выше 90 долларов. При таком подходе мы страхуем себя от негативных последствий скачков цен на нефть. Считаю, что мы продолжим эту политику в ближайшие годы. Нам необходимо проявлять осторожность в этом вопросе".

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Версия на английском языке Finance minister: Setting budget price of oil at $50 - protective approach
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: “Neftin büdcə qiymətinin 50 dollar götürülməsi mühafizəkar yanaşmadır”

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