Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Министр финансов: Расходы сводного бюджета в 2026 году станут рекордными

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 12:49
    Министр финансов: Расходы сводного бюджета в 2026 году станут рекордными

    Министр финансов Сахиль Бабаев заявил, что в проекте бюджета на 2026 год заложен рекордный уровень расходов сводного бюджета Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом министр заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался госбюджет на 2026г.

    "Доля расходов сводного бюджета в ВВП оценивается в 36,4%, а доля в ненефтяном ВВП составляет 48%. Это довольно хороший показатель. В мировой практике он в лучшем случае достигает 56-57%, а в худшем - около 15%. То есть, мы смогли сохранить сбалансированную политику и удерживаем средние позиции", - отметил министр.

    Бабаев сообщил, что расходы госбюджета на следующий год определены в размере 41,7 млрд манатов, что примерно на 11% или на 4 млрд манатов больше по сравнению с исполнением 2024 года.

    "По сравнению с 2022 годом расходы госбюджета увеличились на 30% - это означает прирост в 9,6 млрд манатов. Это важный показатель с точки зрения социальной поддержки населению и содействия развитию экономики", - добавил он.

    Бюджетный пакет Сахиль Бабаев Милли Меджлис сводный бюджет
    Maliyyə naziri: "İcmal büdcə xərclərimiz rekord həddə çatıb"

    Последние новости

    13:05

    Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами всего 70 млрд долларов

    Внешняя политика
    13:04

    Армения экстрадировала в Германию подозреваемого в ограблении

    В регионе
    13:02

    В Баку осужден организатор банды, совершавшей убийства и разбои в 90-е

    Происшествия
    13:01

    Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан

    Внутренняя политика
    12:57
    Фото

    В Баку прошло 18-е заседание Совета старейшин ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:53

    Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном

    В регионе
    12:52

    Польша планирует создать собственную "стену дронов"

    Другие страны
    12:52

    В здании Верховного суда Пакистана взорвался газовый баллон

    Другие страны
    12:49

    Министр финансов: Расходы сводного бюджета в 2026 году станут рекордными

    Финансы
    Лента новостей