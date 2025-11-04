Министр финансов: Расходы сводного бюджета в 2026 году станут рекордными

Министр финансов Сахиль Бабаев заявил, что в проекте бюджета на 2026 год заложен рекордный уровень расходов сводного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался госбюджет на 2026г.

"Доля расходов сводного бюджета в ВВП оценивается в 36,4%, а доля в ненефтяном ВВП составляет 48%. Это довольно хороший показатель. В мировой практике он в лучшем случае достигает 56-57%, а в худшем - около 15%. То есть, мы смогли сохранить сбалансированную политику и удерживаем средние позиции", - отметил министр.

Бабаев сообщил, что расходы госбюджета на следующий год определены в размере 41,7 млрд манатов, что примерно на 11% или на 4 млрд манатов больше по сравнению с исполнением 2024 года.

"По сравнению с 2022 годом расходы госбюджета увеличились на 30% - это означает прирост в 9,6 млрд манатов. Это важный показатель с точки зрения социальной поддержки населению и содействия развитию экономики", - добавил он.