    Maliyyə naziri: "İcmal büdcə xərclərimiz rekord həddə çatıb"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:22
    Maliyyə naziri: İcmal büdcə xərclərimiz rekord həddə çatıb

    Azərbaycanın 2026-cı il üçün icmal büdcəsinin xərcləri ölkə tarixində rekord həddə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    "İcmal büdcə xərclərimizin ÜDM-də payı 36,4 %, qeyri-neft-qaz ÜDM-də payı isə 48 % qiymətləndirilir. Bu göstərici kifayət qədər sağlamdır. Dünyada həmin göstərici ən yüksək halda 56-57 %, ən aşağı halda isə 15 % olur. Yəni, biz burada da kifayət qədər orta balanslaşdırılmış siyasət yürüdərək orta mövqələrdə özümüzü qoruya bilmişik", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, nazir deyib ki, gələn il dövlət büdcəsinin xərcləri 2024-cü ilin icrası ilə müqayisədə təqribən 11 % və yaxud 4 milyard manat artıq olmaqla 41,7 milyard manat müəyyən edilib: "2022-ci illə müqayisədə dövlət büdcəmizin xərcləri 30 % artım göstərir - bu, 9,6 milyard manat deməkdir. Bu da əhaliyə sosial dəstəyin göstərilməsi, iqtisadiyyatın inkişafına dəstəyin göstərilməsi baxımından önəmli bir rəqəmdir".

