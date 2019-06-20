Министр финансов: “Мы не видим непосредственного инфляционного давления”

“После введения системы обязательного медицинского страхования заработная плата медицинских работников, как ожидается, тоже увеличится”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в программе "Пульс дня" на канале AzTV.

Министр также прокомментировал информацию о доходах населения на фоне роста инфляционных рисков:

“Несомненно, когда такие решения принимаются главой государства, этим вопросам уделяется внимание. Реализация социальных мер делится на этапы. Первый этап - решения были приняты в марте и уже выполняются. Мы не наблюдаем какого-либо значительного давления с точки зрения инфляции. Но за этим следим. Второе повышение произойдет в осенние месяцы. Для реализации в данный момент принятого решения нужно время. Мы не видим непосредственного инфляционного давления. Сегодня инфляция достаточно низкая. Как известно, по сообщению Госкомстат уровень инфляции ниже 2,5%. Я думаю, что это положительный фактор, и мы видим некоторые из ее признаков сейчас. Хотелось бы отметить, что спрос на государственные облигации, выпускаемые Министерством финансов два раза в неделю, был в пять раз выше заявленного. В результате на двухлетние облигации пришлось 7%. Наконец, размещенные вчера облигации были снижены до 6,2%. Это очень позитивная ситуация”.