Министр финансов и региональный директор IFC обсудили развитие финансового рынка в стране

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с новым региональным директором входящей в группу Всемирного банка Международной финансовой корпорации (IFC) по Центральной и Восточной Европе Раной Карадшех и сопровождающими ее главами офисов IFC в

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с новым региональным директором входящей в группу Всемирного банка Международной финансовой корпорации (IFC) по Центральной и Восточной Европе Раной Карадшех и сопровождающими ее главами офисов IFC в регионе Южного Кавказа и Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече были обсуждены вопросы улучшения инвестиционной среды в стране, конкурентоспособности сельского хозяйства, доступа к финансовым ресурсам, корпоративного управления, развития малого и среднего предпринимательства, финансового рынка, партнерства государственного и частного секторов.

Карадшех положительно оценила проделанную работу в области обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в стране, проведенные реформы, а также поделилась своими мыслями о направлениях расширения сотрудничества IFC с Азербайджаном.