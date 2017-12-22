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    Министр финансов Грузии прибыл в Азербайджан

    М.Бахтадзе был назначен на эту должность 13 ноября этого года

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Начался однодневный визит министра финансов Грузии Мамуки Бахтадзе в Азербайджан. Как сообщает Report, министр прибыл в Баку вчера вечером.

    Сегодня запланирована встреча М. Бахтадзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с азербайджанским коллегой Самиром Шарифовым, а также министром налогов Микаилом Джаббаровым. 

    Целью визита является расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций, а также обсуждение вопросов реализации транзитных проектов.

    Следует отметить, что М. Бахтадзе был назначен на этот пост 13 ноября этого года. Ранее он являлся гендиректором "Грузинских железных дорог".

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