Министр финансов Грузии прибыл в Азербайджан

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Начался однодневный визит министра финансов Грузии Мамуки Бахтадзе в Азербайджан. Как сообщает Report, министр прибыл в Баку вчера вечером.
Сегодня запланирована встреча М. Бахтадзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с азербайджанским коллегой Самиром Шарифовым, а также министром налогов Микаилом Джаббаровым.
Целью визита является расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций, а также обсуждение вопросов реализации транзитных проектов.
Следует отметить, что М. Бахтадзе был назначен на этот пост 13 ноября этого года. Ранее он являлся гендиректором "Грузинских железных дорог".
Tural İbadlıАвтор новости
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