Министр финансов: Фискальная устойчивость бюджета продолжит укрепляться

Азербайджан в ближайшие годы продолжит меры по повышению фискальной устойчивости государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по бюджету на 2026 год.

Министр подчеркнул, что одним из ключевых направлений бюджета является укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности:

"Обеспечение безопасности страны и благосостояния граждан - приоритеты бюджетной политики. В бюджете предусмотрены все необходимые меры для финансирования социальных программ и развития инфраструктуры", - отметил Бабаев.

Глава ведомства также добавил, что в проекте бюджета на 2026 год в полном объеме учтены финансовые ресурсы для реализации ключевых задач: государственный бюджет охватывает механизмы, направленные на развитие экономики, привлечение устойчивых инвестиций и поддержку частного сектора. Одним из базовых принципов остается снижение зависимости от нефтяных доходов и защита валютных резервов.

По словам министра, доля ненефтяного сектора в доходах бюджета существенно растет, а трансферты из Государственного нефтяного фонда в 2026 году сократятся примерно на $1 млрд по сравнению с предыдущим годом.

"Это наглядный показатель повышения фискальной устойчивости бюджета. Мы уверены, что в последующие годы этот тренд будет продолжен", - добавил Бабаев.