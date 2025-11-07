İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Sahil Babayev: "Büdcədə fiskal dayanıqlılıq növbəti dövrlərdə də artırılacaq"

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:27
    Sahil Babayev: Büdcədə fiskal dayanıqlılıq növbəti dövrlərdə də artırılacaq
    Sahil Babayev

    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin fiskal dayanıqlılığının artırılması məqsədilə növbəti dövrlərdə də addımlar atılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, İnsan hüquqları, Regional məsələlər komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, büdcə paketi çərçivəsində əsas istiqamətlərdən biri məhz Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsidir: "Büdcədə ölkənin təhlükəsliyinin təmin olunması ən vacib istiqamətlərdən biri olaraq rəhbər tutulub. Əhalinin rifahı və sosial tədbirləri maliyyələşdirilməsi mühüm prinsiplərdən biridir".

    Nazir qeyd edib ki, 2026-cı ilin dövlət büdcəsində müvafiq maliyyə təminatı və resurs sərfi tam şəkildə nəzərə alınıb: "Dövlət büdcəsi iqtisadiyyatın inkişafı, davamlı kapital qoyuluşun təmin edilməsi, özəl sektorun daha da yaxşılaşdırılması üçün müvafiq təminatları özündə ehtiva edir. Büdcənin hazırlanmasında əsas parametrlərdən biri də neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması və valyuta ehtiyaclarımızın qorunması prinsipi olub. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, artıq büdcə gəlirlərində qeyri-neft sektorunun payı ciddi şəkildə artır, Dövlət Neft Fondundan transfertlərimiz 2026-ci ildə ötən illə müqayisədə təqribən 1 milyard ABŞ dollarına yaxın azaldılır. Bu da bir daha bizim büdcəmizin fiskal dayanıqlılığının ən yaxşı göstəricilərindən biridir. İnanırıq ki, növbəti dövrdə biz məhz bu istiqamətdə növbəti addımlarımızı ata biləcəyik".

    Sahil Babayev Büdcə zərfi
    Министр финансов: Фискальная устойчивость бюджета продолжит укрепляться

    Son xəbərlər

    12:26

    Corat qəsəbəsində 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Qarabağ
    12:23

    Bu ilin 9 ayında məişət zorakılığından zərər çəkmiş 45 uşağa reabilitasiya xidməti göstərilib

    Sosial müdafiə
    12:22

    Sahil Babayev: "Büdcənin funksional təsnifatının 1/3-i tamamilə nəticə əsaslı mexanizmlə hazırlanıb"

    Maliyyə
    12:20
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçusu Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    12:20

    Komitə sədri: Gələn ilin büdcə layihəsində təhlükəsizliyə ayrılan vəsaitin artırılması doğru yanaşmadır

    Daxili siyasət
    12:19

    ABŞ-də hərbçilər naməlum tozdan zəhərləniblər

    Digər ölkələr
    12:13

    Səbinə Əliyeva: Təqaüdçülərə, şagird və tələbələrə ictimai nəqliyyatda güzəştlər tətbiq edilməlidir

    Milli Məclis
    12:12

    Zəfər Gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti