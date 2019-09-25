Министр: Госнефтефонд Азербайджана инвестировал в США 8 млрд долларов

До сегодняшнего дня США инвестировали в экономику Азербайджана более 10 миллиардов долларов.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на Каспийском бизнес-форуме 2019 года.

Министр сказал, что инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в американский рынок превышают 8 миллиардов долларов, которые вложены в капитал и недвижимость: "Более 250 американских компаний зарегистрированы и осуществляют деятельность в Азербайджане. Крупные строительные и операционные компании США, подрядчики, поставщики услуг и инвесторы участвовали в большинстве крупных и средних проектах в Азербайджане с момента обретения страной независимости".