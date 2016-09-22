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    Министерство налогов запретило выезд из страны еще 10 руководителям исполнительных органов юридических лиц

    Число физических лиц в данном списке сократилось с 348 до 328 человек

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд из страны из-за налоговых долгов.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, число физических лиц в данном списке сократилось с 348 до 328 человек.

    В то же время, министерство ограничило выезд еще 10 руководителей исполнительных органов юридических лиц, расширив их список до 486 человек.

    В целом, количество лиц, которым не разрешен выезд за пределы Азербайджана из-за налоговых долгов, сократилось с 824 до 814-ти. 

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