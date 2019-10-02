Вусал Гасымлы: Минимальная зарплата по ППС в Азербайджане вдвое выше, чем в Армении

Минимальная заработная плата по паритету покупательной способности в Азербайджане составляет 595 долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы.

По его словам, по этому показателю Азербайджан превосходит Армению в 2,1 раза.

"Товар, продаваемый за один доллар в США, в Азербайджане можно купить в среднем за 0,25 доллара или 0,43 маната. В этом году минимальная заработная плата в стране повышалась дважды - со 130 до 250 манатов. В настоящее время минимальная заработная плата в Азербайджане превышает прожиточный минимум на 40%. Данный рост также свидетельствует об увеличении среднемесячной заработной платы в стране, и к концу этого года она возрастет примерно на 15% - до 625 манатов ", - сказал Гасымлы.

Он также добавил, что пакет социальных реформ 2019 года охватил 4,2 млн человек, а финансовое бремя этих реформ составило 3,9 млрд манатов.