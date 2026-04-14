Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год

Очередное заседание Экономического совета состоялось сегодня под руководством премьер-министра Али Асадова.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на заседании рассмотрены Среднесрочные бюджетные рамки (ССБР) на 2027-2030 годы, основные направления и цели бюджетной политики, приоритеты расходов, предварительные макроэкономические прогнозы и макро-фискальные параметры на среднесрочный период, а также вопросы бюджетной устойчивости.

Кроме того, обсуждены прогнозные показатели государственного и сводного бюджетов на 2027 год и последующие три года, а также параметры социальной политики и прочие текущие экономические вопросы.

По вопросам повестки дня были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева и министра экономики Микаила Джаббарова.

По представленным вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание лица.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты соответствующие решения по вопросам повестки дня. Министерству финансов и другим соответствующим структурам даны надлежащие поручения в связи с подготовкой бюджетного пакета на следующий год и документа ССБР.