    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год

    Финансы
    • 14 апреля, 2026
    • 17:38
    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год

    Очередное заседание Экономического совета состоялось сегодня под руководством премьер-министра Али Асадова.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на заседании рассмотрены Среднесрочные бюджетные рамки (ССБР) на 2027-2030 годы, основные направления и цели бюджетной политики, приоритеты расходов, предварительные макроэкономические прогнозы и макро-фискальные параметры на среднесрочный период, а также вопросы бюджетной устойчивости.

    Кроме того, обсуждены прогнозные показатели государственного и сводного бюджетов на 2027 год и последующие три года, а также параметры социальной политики и прочие текущие экономические вопросы.

    По вопросам повестки дня были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева и министра экономики Микаила Джаббарова.

    По представленным вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание лица.

    По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты соответствующие решения по вопросам повестки дня. Министерству финансов и другим соответствующим структурам даны надлежащие поручения в связи с подготовкой бюджетного пакета на следующий год и документа ССБР.

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год
    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год
    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год
    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год
    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год

    Госбюджет Азербайджана Али Асадов Экономический совет Минфин Азербайджана
    Azərbaycanın gələn il üçün büdcə layihələrinin hazırlanmasına start verilib

