    Azərbaycanın gələn il üçün büdcə layihələrinin hazırlanmasına start verilib

    14 aprel, 2026
    17:15
    Azərbaycanın gələn il üçün büdcə layihələrinin hazırlanmasına start verilib

    Bu gün Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib.

    "Report" Nazirlər Kabinetinə istinadən xəbər verir ki, iclasda 2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli Büdcə Çərçivəsi (OMBÇ), büdcə siyasətinin əsas istiqamət və hədəfləri, prioritet xərc istiqamətləri, ortamüddətli dövr üçün ilkin makroiqtisadi proqnozlar və makro-fiskal çərçivə, büdcə dayanıqlığı, 2027-ci il və sonrakı üç il üçün dövlət və icmal büdcələrinin proqnoz göstəriciləri, sosial siyasət və əsas göstəriciləri və digər cari iqtisadi məsələlər ətraflı müzakirə olunub.

    Gündəlikdə olan məsələlər üzrə maliyyə naziri Sahil Babayevin, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyevin və iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun məruzələri dinlənilib. Təqdim olunan məsələlərə dair İqtisadi Şuranın üzvləri və iclasa dəvət olunanlar çıxış ediblər.

    İclasın yekununda İqtisadi Şuranın üzvlərinin rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla gündəlikdə olan məsələlərə dair müvafiq qərarlar qəbul olunub. Maliyyə nazirliyinə və digər aidiyyəti qurumlara növbəti ilin büdcə zərfinin və OMBÇ sənədinin hazırlığı ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2027 год

    Son xəbərlər

    12:49

    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    12:48

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    Energetika
    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Futbol
    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti