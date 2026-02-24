Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 12:10
    Минфин Азербайджана утвердил формы информации и отчетности, которые обязаны представлять государственные юридические лица и публично-правовые образования.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр Сахиль Бабаев.

    Согласно документу, юридические лица, находящиеся в государственной собственности или контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также публично-правовые лица, созданные от имени государства, должны будут представлять прогнозные данные о движении денежных средств (смета доходов и расходов), отчеты о прибылях и убытках, финансовом положении, торговой дебиторской и кредиторской задолженности, а также отчеты об изменениях капитала.

    Минфин Азербайджана госкомпании Сахиль Бабаев
    Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Nazirliyinə təqdim edəcəyi məlumat və hesabat formaları təsdiqlənib

