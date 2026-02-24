İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Nazirliyinə təqdim edəcəyi məlumat və hesabat formaları təsdiqlənib

    Maliyyə
    • 24 fevral, 2026
    • 11:24
    Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, eləcə də dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin quruma təqdim edəcəyi məlumat və hesabat formalarını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Sahil Babayev yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bu təşkilatlar pul vəsaitlərinin hərəkəti (gəlir və xərc smetası), mənfəət-zərər, maliyyə vəziyyəti, ticarət debitor borcları və ticarət kreditor borcları barədə proqnoz məlumatları, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat təqdim edəcəklər.

    Maliyyə Nazirliyinin Aparatının Maliyyə xidmətləri və dövlət müəssisələri üzrə siyasət şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət müəssisələri Sahil Babayev
    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

