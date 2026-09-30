Минфин провел в сентябре 5 депозитных аукционов

В сентябре Министерство финансов провело пять депозитных аукционов для более эффективного управления средствами государственного бюджета и получения дополнительного дохода от остатка казначейского счета.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, в ходе аукционов 87 млн манатов были размещены на срочных депозитах в коммерческих банках страны на 28 и 84 дня по средневзвешенной процентной ставке 6,5%.

Механизм получения дополнительного дохода от остатка казначейского счета определяется "Правилами передачи в управление остатка единого казначейского счета".

Министерство отмечает, что применение таких инструментов позволяет увеличивать поступления в государственный бюджет. Размещение средств в коммерческих банках также способствует повышению ликвидности банковского сектора.