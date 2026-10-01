В Азербайджане судам сделано штормовое предупреждение

Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового транспорта предупредил суда в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Report, согласно предупреждению, северо-западный и северный ветер, который начнется в акватории Каспийского моря завтра, сохранится до утра 3 октября.

В течение указанных дней ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23, местами 25-28, а в открытом море - до 30 м/с.

Высота волн достигнет 2-3 м, а при дальнейшем развитии - 3,5-5,5 м.