В Азербайджане судам сделано штормовое предупреждение
Финансы
- 01 октября, 2026
- 15:03
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Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового транспорта предупредил суда в связи с ветреной погодой.
Как сообщает Report, согласно предупреждению, северо-западный и северный ветер, который начнется в акватории Каспийского моря завтра, сохранится до утра 3 октября.
В течение указанных дней ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23, местами 25-28, а в открытом море - до 30 м/с.
Высота волн достигнет 2-3 м, а при дальнейшем развитии - 3,5-5,5 м.
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