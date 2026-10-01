В Загатале произошло землетрясение
Происшествия
- 01 октября, 2026
- 15:12
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В Загатальском районе произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как сообщили Report в Бюро исследований землетрясений, очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км.
Жители ощутили подземные толчки.
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