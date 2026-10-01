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    ОАЭ сформировали спецгруппу для расследования инцидента с самолетом Flydubai

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 15:25
    ОАЭ сформировали спецгруппу для расследования инцидента с самолетом Flydubai

    Объединенные Арабские Эмираты сформировали специальную группу для расследования обстоятельств инцидента с самолетом Flydubai, выполнявшим рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

    В ведомстве отметили, что генеральный прокурор ОАЭ Хамад Аль-Шамси распорядился сформировать группу из специализированных сотрудников прокуратуры для расследования обстоятельств и причин произошедшего.

    В МИД подчеркнули, что судебные органы обладают юрисдикцией для расследования инцидента, поскольку самолет зарегистрирован в Эмиратах и находится под флагом государства. В ведомстве уточнили, что законодательство ОАЭ распространяется на преступления, совершенные на борту такого воздушного судна, в том числе за пределами территории страны.

    Расследование будет охватывать все обстоятельства и возможные мотивы инцидента, включая возможную связь с террористической деятельностью или террористическими намерениями.

    Напомним, 30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии после драки пилотов в кабине. Один из них получил ножевое ранение, после чего второй попытался завладеть управлением самолетом. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались в ситуацию.

    Flydubai приостановила полеты в Израиль до завершения расследования инцидента.

    Flydubai Инцидент с самолетом Государство Израиль Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
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