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    Maliyyə Nazirliyi sentyabrda 5 depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 11:31
    Maliyyə Nazirliyi sentyabrda 5 depozit hərracı keçirib

    Bu ilin sentyabr ayında Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha səmərəli idarə olunması, xəzinə hesabının qalığından əlavə gəlirin əldə edilməsi məqsədilə 5 depozit hərracı keçirib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, hərraclarda ümumilikdə xəzinə hesabının 87 milyon manat qalığı 28 və 84 gün müddətlərinə 6,5% orta çəkili faiz dərəcəsi ilə ölkənin kommersiya banklarında müddətli depozitlərə yerləşdirilib.

    xəzinə hesabının qalığından əlavə gəlirin əldə edilməsi mexanizmi "Vahid xəzinə hesabının qalığının idarəetməyə verilməsi Qaydaları" ilə müəyyən olunur. Nazirlik bu kimi alətlər vasitəsi ilə dövlət vəsaitlərinin idarə olunmasında yeni yanaşmaların tətbiqini genişləndirməklə dövlət büdcəsində əlavə daxilolmaların formalaşdırılmasını təmin edir. Eyni zamanda, vəsaitlərin kommersiya banklarında yerləşdirilməsi bank sektorunda likvidliyin artmasına töhfə verir.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Depozit hərracları Vahid xəzinə hesabı
    Минфин провел в сентябре 5 депозитных аукционов
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