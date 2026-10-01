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    Закир Гасанов: Учения "Сила единства — 2026" вносят вклад в обеспечение мира и стабильности

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 15:20
    Закир Гасанов: Учения Сила единства — 2026 вносят вклад в обеспечение мира и стабильности

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что совместные военные учения "Сила единства - 2026" вносят вклад в обеспечение мира и стабильности.

    Как передает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом министр сказал в ходе заключительного этапа учений.

    Гасанов, наблюдавший за ходом учений, выступил перед их участниками и отметил роль таких мероприятий в развитии армии, повышении профессионализма личного состава и взаимном обмене опытом.

    Отметим, что учения "Сила единства - 2026" проходят с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции. В качестве наблюдателей в них участвуют Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ.

    Учения проводятся в учебном центре "Гызылгая" в Карабахском экономическом районе, учебном центре "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике и в учебном районе "Бёюк Зиря" в азербайджанской акватории Каспийского моря.

    Закир Гасанов Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Zakir Həsənov: "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təlimi sülhün və sabitliyin təmin olunmasına töhfə verir
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