В Британии около 700 заключенных досрочно вышли на свободу из-за переполненности тюрем

В Великобритании около 700 заключенных вышли на свободу в рамках правительственного плана по решению проблемы нехватки мест в тюрьмах.

Как передает Report, об этом пишет издание The Telegraph.

"Сегодня на свободу вышли 700 заключенных, осужденных в том числе за кражи, насильственные преступления и домашнее насилие. Все они провели за решеткой менее 575 дней и были освобождены, отбыв треть срока", - отмечает газета.

Согласно данным Минюста Великобритании, по состоянию на 28 сентября этого года, количество свободных мест в мужских тюрьмах сократилось до 1 134 из общей вместимости в 84 953 места.

В течение следующих 10 месяцев досрочно будут освобождены около 4 500 заключенных, причем в каждой группе будут лица с более длительными сроками заключения. В заключительную группу войдут заключенные, приговоренные к лишению свободы на срок более 12 лет.

Министерство юстиции заявило, что все заключенные, выпущенные на свободу начиная с четверга, будут носить электронные браслеты в течение 48 часов после освобождения.

С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.