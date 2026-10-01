Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На ADEX 2026 представлены 130 образцов продукции Миноборонпрома

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 15:23
    На ADEX 2026 представлены 130 образцов продукции Миноборонпрома

    На выставке ADEX 2026 принимают участие 280 компаний из 53 стран и делегации 59 иностранных компаний.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности Азербайджана Самир Агабабаев в рамках ADEX 2026.

    По его словам, в четвертом павильоне выставки представлены 130 образцов продукции Министерства оборонной промышленности:

    "Среди них – вооруженный наземный робот, беспилотный наземный робот-камикадзе и колесный беспилотный наземный робот".

    Глава аппарата также сообщил, что на выставке впервые представлен ударный БПЛА, совместно разработанный Азербайджаном и Турцией:

    "Длина дрона-камикадзе составляет 3,5 м, размах крыльев - 3,2 м, а время полета - 2 часа".

    Агабабаев добавил, что одной из новинок, впервые продемонстрированных на выставке, является дрон-перехватчик типа BARS, предназначенный для нейтрализации других вражеских беспилотников:

    "Кроме того, на выставке представлены дрон Boran, дроны-камикадзе семейства Qırat и FPV-дрон Batur.

    Международная военная выставка ADEX-2026 Министерство оборонной промышленности Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    ADEX 2026-da Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsalı olan 130 adda məhsul nümayiş olunur
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