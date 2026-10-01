На ADEX 2026 представлены 130 образцов продукции Миноборонпрома

На выставке ADEX 2026 принимают участие 280 компаний из 53 стран и делегации 59 иностранных компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности Азербайджана Самир Агабабаев в рамках ADEX 2026.

По его словам, в четвертом павильоне выставки представлены 130 образцов продукции Министерства оборонной промышленности:

"Среди них – вооруженный наземный робот, беспилотный наземный робот-камикадзе и колесный беспилотный наземный робот".

Глава аппарата также сообщил, что на выставке впервые представлен ударный БПЛА, совместно разработанный Азербайджаном и Турцией:

"Длина дрона-камикадзе составляет 3,5 м, размах крыльев - 3,2 м, а время полета - 2 часа".

Агабабаев добавил, что одной из новинок, впервые продемонстрированных на выставке, является дрон-перехватчик типа BARS, предназначенный для нейтрализации других вражеских беспилотников:

"Кроме того, на выставке представлены дрон Boran, дроны-камикадзе семейства Qırat и FPV-дрон Batur.