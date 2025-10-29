Минфин обнародовал структуру внутреннего госдолга Азербайджана
29 октября, 2025
15:53
В структуре внутреннего государственного долга Азербайджана, составляющего на 1 октября 2025 года 17 млрд 46,8 млн манатов, на находящиеся в обращении государственные ценные бумаги приходится 7 млрд 987 млн манатов, а 9 млрд 59,8 млн манатов - на гарантированные государством обязательства.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, на конец сентября 3% государственных ценных бумаг, находящихся в обращении, это ценные бумаги со сроком обращения один год, 56,3% - на 2-3 года, а 40,7% - на 5 и более лет.
На конец сентября Средний срок погашения (ССП) по находящимся в обращении государственным облигациям составил 3,52 года.
