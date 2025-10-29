Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
- 29 oktyabr, 2025
- 15:32
Azərbaycanın bu il oktyabrın 1-nə 17 milyard 46,8 milyon manat təşkil etmiş daxili dövlət borcunun 7 milyard 987 milyon manatını dövriyyədə olan dövlət qiymətli kağızları, 9 milyard 59,8 milyon manatını isə hökumətin üzərinə götürdüyü dövlət zəmanətli öhdəlikləri təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hesabat tarixinə dövlət qiymətli kağızlarının 3 %-i 1 illik, 56,3 %-i 2 və 3 illik, 40,7 %-i isə 5 il və daha artıq müddətli olub.
Sentyabrın sonuna dövriyyədə olan dövlət istiqrazları üzrə Orta Ödəmə Müddəti (OÖM) 3,52 il təşkil edib. Yarımil ərzində dövlət istiqrazları üzrə orta ödəniş müddətinin uzadılması, təkrar maliyyələşdirmə həcmlərinin hamarlaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qısamüddətli dövlət istiqrazlarının geri alınaraq daha uzunmüddətli dövlət istiqrazları ilə əvəz olunması dövlət istiqrazları üzrə OÖM-ün artmasına səbəb olub.