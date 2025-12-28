Военные Израиля получили первые лазерные установки для борьбы с воздушными целями

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 20:39
    Компания Rafael Advanced Defense Systems передала Армии обороны Израиля первую из заказанных лазерных систем ПВО Iron Beam.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The Times of Israel.

    "Это первый раз, когда система перехвата при помощи лазера высокой мощности достигла уровня полноценной эксплуатации", - цитирует издание слова главы израильского Минобороны Исраэля Каца.

    Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что речь идет "о переходе от стадии разработок к серийному производству" и о "лишь начале технической революции", которая усилит оборонный потенциал Израиля и снизит затраты на оборону.

    По данным газеты, Iron Beam встанут на вооружение ВВС, эти установки интегрируют в многоуровневую систему обороны, наряду с ПРО "Железный купол", "Хец" и "Праща Давида".

    İsrail ordusu hava hədəflərinə qarşı lazer sistemlərindən istifadə edəcək

