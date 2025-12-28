CNN: Трамп передаст на утверждение Конгрессу гарантии безопасности для Украины

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    28 декабря, 2025
    21:45
    Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским планирует представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN.

    По словам собеседника издания, Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности, которые будут поддерживаться США. Он также называет этот пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине.

    "Это самый надежный пакет протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень сильный пакет", – заявил другой высокопоставленный американский чиновник.

    При этом что именно США обещают Украине, ни один из собеседников не уточнил. Однако по их словам, американские гарантии "позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить окончательное мирное соглашение". Они также будут предусматривать последствия для России, если она нарушит соглашение.

    Трамп, как указывает CNN, считает, что сможет заставить Москву принять гарантии, а чиновники также заявили, что Россия выразила готовность к вступлению Украины в Европейский Союз в рамках любого мирного соглашения.

