Минфин: Доходы населения Азербайджана в 2030г превысят 135 млрд манатов

В 2030 году доходы населения Азербайджана могут превысить 135 млрд манатов, а расходы приблизиться к 134 млрд манатов.

Как сообщает Report, такие прогнозы приведены в Среднесрочных бюджетных рамках на 2027–2030 годы, опубликованных Министерством финансов.

Согласно документу, в 2027 году доходы населения составят 106,2 млрд манатов, расходы - 104,3 млрд манатов, в 2028 году - соответственно 114,6 млрд и 112,8 млрд манатов, а в 2029 году - 124,8 млрд и 122,9 млрд манатов.

В то же время по итогам 2025 года номинальные доходы населения достигли 89 млрд 916 млн манатов, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом.