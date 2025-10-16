Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Минфин Азербайджана снизил прогноз поступлений от ценовой разницы на регулируемые товары

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 11:08
    В 2026 году поступления в госбюджет Азербайджана от сборов, связанных с разницей между контрактной и оптовой ценой регулируемых товаров, прогнозируются в размере 111 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.

    Этот показатель на 33,1% ниже утвержденного прогноза на 2025 год.

    Согласно документу, в 2027 году ожидается поступление 112 млн манатов, в 2028 году - 101 млн, а в 2029 году - 103 млн манатов.

    Azərbaycanda qiymət fərqindən yığımlar üzrə proqnoz 33 % azaldılır

