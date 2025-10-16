Минфин Азербайджана снизил прогноз поступлений от ценовой разницы на регулируемые товары
Финансы
- 16 октября, 2025
- 11:08
В 2026 году поступления в госбюджет Азербайджана от сборов, связанных с разницей между контрактной и оптовой ценой регулируемых товаров, прогнозируются в размере 111 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.
Этот показатель на 33,1% ниже утвержденного прогноза на 2025 год.
Согласно документу, в 2027 году ожидается поступление 112 млн манатов, в 2028 году - 101 млн, а в 2029 году - 103 млн манатов.
